ABD’den 'Elektronik Cihaz Yasağı' Açıklaması

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22.03.2017 03:09
ABD’den 'Elektronik Cihaz Yasağı' Açıklaması
Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü Toner, "Bu karar, belirtilen havaalanlarından güçlü terör tehditlerinin ticari uçaklara sızacağı tehlikesi sonucu alınmıştır." dedi.

ABD'nin, bazı ülkelerden yapılacak direkt uçuşlara getirilen elektronik cihaz yasağı kararını "güçlü terör tehditlerinin ticari uçaklara sızacağı tehlikesi" gerekçesiyle aldığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü Mark Toner, günlük basın toplantısında, ABD'nin 8 ülkeden uçuşlarda boyutu cep telefonundan büyük cihazları yolcuların yanlarına almasını yasaklayan kararına ilişkin soruları yanıtladı.

Kararın "büyük ölçüde" Ulaşım Güvenlik Yönetimi (TSA) ve İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından alındığını aktaran Toner, "Bu karar, belirtilen hava alanlarından güçlü terör tehditlerinin ticari uçaklara sızacağı tehlikesi sonucu alınmıştır." dedi.

Toner, terör gruplarının ticari uçakları hedef almaya devam ettiğini vurguladı. Terör gruplarının saldırılar için yeni yöntemler aradığını ifade eden Toner, bunlar arasında patlayıcı cihazların kaçakçılığının da olduğunu anlattı.

ABD Dışişleri Bakanlığının sınırlamanın getirildiği ülkelerle doğrudan irtibat halinde olduğuna değinen Toner, uygulamadan etkilenecek havayolu şirketlerinin yetkilileriyle de görüştüklerini sözlerine ekledi.

AA

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