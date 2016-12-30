ABD'den Ateşkes İçin İlk Açıklama
Suriye'de Türkiye ile Rusya'nın garantörlüğünde varılan ateşkesle ilgili memnuniyetini dile getiren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, "Şiddeti sona erdiren, insanların hayatlarını kurtaran, yeni ve yapıcı siyasi müzakerelere zemin hazırlayan tüm çabaları memnuniyetle karşılıyoruz." açıklamasını yaptı.
Toner, Suriye'de varılan ateşkesle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Sözcü Toner, "Suriye iç savaşında ateşkes sağlandığı yolundaki haber, pozitif bir gelişmedir. Umarız bu ateşkes kapsamlı olarak uygulanır ve tüm taraflar ateşkese uyar. Şiddeti sona erdiren, insanların hayatlarını kurtaran, yeni ve yapıcı siyasi müzakerelere zemin hazırlayan tüm çabaları memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.
ABD'nin bu müzakerelerin bir parçası olmadığını kaydeden Toner, ateşkesin detaylarının Türkiye ile Rusya tarafında olduğunu ifade etti.
ABD Başkanı Barack Obama ve Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, Suriye'de askeri bir çözümün olmadığını farklı zamanlarda dile getirdiğini kaydeden Toner, "Uluslararası toplum, bu ateşkesin işlemesini umuyor; böylece daha katılımcı, birleşik ve barışçıl bir yönetimi ortaya çıkaracak, Suriyelilerin öncü olduğu bir geçiş süreci mümkün olur." değerlendirmesini yaptı.
Toner, açıklamasının sonunda BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Cenevre'de müzakerelerin yeniden başlaması çağrısını hatırlattı ve Suriye rejimi ile muhalifler arasında kalıcı bir uzlaşma zemininin önemine işaret etti.
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