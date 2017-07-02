ABD'den Afgan Gençlere Vize Engeli

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Washington'da temmuz ayında yapılacak "First Global Challenge" adlı uluslararası robot yarışmasına Afganistan'dan başvuru yapan 6 gence vize çıkmadı.

Kabil'deki Amerikan Büyükelçiliğine bir haftalık vize başvurusu yapmak için ülkenin Herat kentinden yaklaşık 800 kilometre yol kat eden mucit gençlerin, müracaatın reddedilmesiyle büyük hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi.

İki başvuru da reddedildi

İlk vize mülakatında başvuruları reddedilen gençlerin bir süre sonra tekrar müracaat için aynı yolu kat ettikleri ancak bu girişimlerinde de sonuç alamadıkları kaydedildi.

Konuyla ilgili herhangi bir değerlendirme yapmayan ABD Dışişleri Bakanlığının, geçen nisanda Afganistan'dan yapılan B1/B2 vize başvurularından sadece 32'sine onay verdiği ve bunun çok düşük bir rakam olduğu bildirildi.

Afgan takımına vize verilmemesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın vize yasağına kısmen onay veren Yüksek Mahkeme kararıyla doğrudan bir ilgisi bulunmazken, yarışmaya Irak, İran ve Sudan'dan başvuru yapan gençlerin vize alabildikleri belirtildi.

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturan Trump, "ülkeye giriş-çıkışlarda güvenliği artırmak" gerekçesiyle bazı ilave tedbirler almış ve bu kapsamda vize süreçleri zorlaştırılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, mart ayında ABD diplomatik misyonlarına yazı göndererek, Amerikan vizesi için yapılan başvurularda daha sıkı güvenlik incelemesi yapılması talimatını vermişti.

Kaynak: Yeni Şafak