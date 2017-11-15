ABD'deki Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 4'e Yükseldi

ABD'nin California eyaletinin kuzeyinde Tehama kasabasında, silahlı bir kişi tarafından aralarında bir ilkokulun da bulunduğu farklı yerlerde ateş açılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.

Tehama polisi, saldırganın bir ilkokul da dahil 7 farklı yerde etrafa "rastgele" ateş açtığını belirtti.

Tehama Şerif Yardımcısı Phil Johnston, yaptığı açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiğini, yaralanan öğrencilerin de hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Johnston, daha önce, bir ilkokulda düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, saldırganın da polis tarafından vurularak öldürüldüğünü söylemişti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA