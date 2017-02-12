'ABD'deki Müslümanlara Gayriresmi Savaş Açıldı'

»Ana Sayfa»Dünya
12.02.2017 10:26
'ABD'deki Müslümanlara Gayriresmi Savaş Açıldı'
ABD yönetiminin "aşırıcılıkla mücadele etmeleri" için bazı kuruluşlara maddi yardımları tepki çekiyor. ABD'li Müslümanlar "İsmi konulmadı fakat gayriresmi olarak Amerikalı Müslümanlara ve göçmenlere yönelik bir savaş söz konusu” değerlendirmesini yapıyor.

ABD'de bazı kuruluşlar, “aşırıcılıkla mücadele etmeleri için” kendilerine ayrılmış 100 binlerce dolarlık federal yardımı geri çeviriyor.

Bazı Müslüman kuruluşlar, Başkan Donald Trump'ın Müslümanları hedef alan açıklamalarının ve yürüttüğü politikaların, İçişleri Bakanlığı tarafından kendilerine ayrılan federal yardım fonuyla çeliştiğini aktardı.

Kaliforniya merkezli “İslami okul” Bayan Claremont'tan yapılan yazılı açıklamada “farklı dinlerle ilişkileri geliştirme, toplumsal bütünleşme ve sosyal adalet” başlığı altındaki 800 bin dolarlık yardımın geri çevrileceği belirtilerek "Hükümetimizle daha önce çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz fakat bize ayrılan bu bütçe ve bize karşı sundukları tavır arasında bir çatışma var, bu sebepten dolayı bu yardımı kabul edemeyiz.” ifadesine yerildi.

"499 bin doları reddettiler"

Minneapolis eyaletindeki Ka Joog isimli Somalili gençleri destekleyen bir sivil toplum kuruluşu da benzer bir karar aldığını açıkladı. Ka Joog'un Başkanı Muhammet Farah, 499 bin dolarlık yardımı reddedeceklerini ifade ederek gerekçe olarak da Trump'ın politikalarına işaret etti.

"Müslümanlara savaş açıldı"

Farah, açıklamasında “Nefret, korku, belirsizlik ve durumun daha da kötüye gidişi söz konusu. İsmi konulmadı fakat gayriresmi olarak Amerikalı Müslümanlara ve göçmenlere yönelik bir savaş söz konusu.” değerlendirmesini yaptı.

Geri çevireceklerini tutarın büyük olduğuna dikkati çeken Farah, “Bizim gibi bir kuruluş için bu çok lüks bir tavır fakat biz mülteciler, göçmenler ve Müslümanlarla çalışıyoruz. Yeni yönetimin ise bunların hepsine karşı bir tavrı olduğunu görüyoruz. Kendimizle çelişiyoruz.” görüşünü aktardı.

Kaynak: Yeni Şafak

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