'ABD'deki Müslümanlara Gayriresmi Savaş Açıldı'
ABD'de bazı kuruluşlar, “aşırıcılıkla mücadele etmeleri için” kendilerine ayrılmış 100 binlerce dolarlık federal yardımı geri çeviriyor.
Bazı Müslüman kuruluşlar, Başkan Donald Trump'ın Müslümanları hedef alan açıklamalarının ve yürüttüğü politikaların, İçişleri Bakanlığı tarafından kendilerine ayrılan federal yardım fonuyla çeliştiğini aktardı.
Kaliforniya merkezli “İslami okul” Bayan Claremont'tan yapılan yazılı açıklamada “farklı dinlerle ilişkileri geliştirme, toplumsal bütünleşme ve sosyal adalet” başlığı altındaki 800 bin dolarlık yardımın geri çevrileceği belirtilerek "Hükümetimizle daha önce çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz fakat bize ayrılan bu bütçe ve bize karşı sundukları tavır arasında bir çatışma var, bu sebepten dolayı bu yardımı kabul edemeyiz.” ifadesine yerildi.
"499 bin doları reddettiler"
Minneapolis eyaletindeki Ka Joog isimli Somalili gençleri destekleyen bir sivil toplum kuruluşu da benzer bir karar aldığını açıkladı. Ka Joog'un Başkanı Muhammet Farah, 499 bin dolarlık yardımı reddedeceklerini ifade ederek gerekçe olarak da Trump'ın politikalarına işaret etti.
"Müslümanlara savaş açıldı"
Farah, açıklamasında “Nefret, korku, belirsizlik ve durumun daha da kötüye gidişi söz konusu. İsmi konulmadı fakat gayriresmi olarak Amerikalı Müslümanlara ve göçmenlere yönelik bir savaş söz konusu.” değerlendirmesini yaptı.
Geri çevireceklerini tutarın büyük olduğuna dikkati çeken Farah, “Bizim gibi bir kuruluş için bu çok lüks bir tavır fakat biz mülteciler, göçmenler ve Müslümanlarla çalışıyoruz. Yeni yönetimin ise bunların hepsine karşı bir tavrı olduğunu görüyoruz. Kendimizle çelişiyoruz.” görüşünü aktardı.
Kaynak: Yeni Şafak
- Yorumlar 0
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Ahmet Taşgetiren'i "Kendisini Anlatmak" Zorunda Bırakmak
- PYD/PKK; Rusya İle Esed, Fırat Kalkanı'na Karşı Hazırlık Yapıyor
- “Yasin Börü Davasına Selahattin Demirtaş da Dâhil Edilsin”
- Cemaat-i İslamiye Hareketinden Trump’a Ömer Abdurrahman Uyarısı
- Feylak eş-Şam da Astana ve Cenevre’deki Görüşmelerden Çekildi
- Türk Büro-Sen Başkanına Silahlı Saldırı
- İşgalci İsrail Polisi Batı Şeria’da 7 Filistinliyi Gözaltına Aldı!
- ABD Medyasından Müslümanlara Ambargo
- Jean-Marie Le Pen Hakkında Irkçılık Soruşturması Açıldı
- Tatvan Özgür-Der’de Müslüman Kardeşler Konuşuldu
- İşgalci İsrail’in “Yıkım Siyaseti” Protesto Edildi
- Brezilya Hükümeti Greve Giden Askeri Polisleri Affetmeyecek
- Ahmet Taşgetiren'i "Kendisini Anlatmak" Zorunda Bırakmak
- Myanmar’ın Arakanlılara Sistematik Tecavüz Kampanyası
- Troller Sorunu, FETÖ Mağduriyetleri ve AK Parti’ye Maliyeti
- “Doktor, Sıra Sende!”
- Denizli'deki FETÖ Davasında İlk Karar
- Numan Kurtulmuş’tan Fırat Kalkanı Açıklaması
- Mısır Cuntası Refah Sınır Kapısı’nı Geçici Olarak Açtı!
- AB’den ABD’ye Uyarı: İç İşlerimize Karışma
- Suriyeli Muhaliflerin Cenevre Heyeti Belli Oldu
- İsmail Heniyye: Hamas ve Mısır Yeni Bir Sayfa Açtı
- Neden İhraç Edildiler?
- Doğu Guta’da Yüzlerce Rejim ve Hizbullah Milisi Öldürüldü!
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim