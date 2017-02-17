ABD’deki Göçmenler Kanada’ya Akın Ediyor!

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesiyle birlikte Kanada’ya göçmen akını başladı.

ABD’de “yasa dışı” olarak yaşayan göçmenler sınır dışı edilmeden önce yürüyerek Kanada’ya geçiyor. Bunlardan biri olan Somalili Muhammed de eksi 17 derecede 21 saat yürüyerek Kanada’ya ulaştı.

Euro News’ta yer alan habere göre, gazeteciler tarafından bulunan Muhammed, Trump yönetiminin kendisini sınır dışı edeceğini bildiği için bu yolu tercih ettiğini söyledi.

Donmaktan kurtarılan Somalili göçmen, polis tarafından alınarak göçmen merkezine götürüldü.

Kanadalı yetkililer, sâdece Quebec bölgesinde yapılan iltica başvurularının son yıllarda yüzde 500 arttığını açıkladı.

Kanada’ya yapılan iltica başvurularının yaklaşık olarak yüzde 60’ı olumlu sonuçlanıyor. Suriyeliler tarafından yapılan başvurularsa büyük oranda kabul ediliyor.