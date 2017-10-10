ABD’de Üniversite Öğrencisi Polis Memurunu Öldürdü

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Lubock şehrindeki Teksas Tech Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, Hollis Daniels adlı öğrencinin pazartesi akşam saatlerinde yurtlardaki kontrol sırasında odasında uyuşturucu bulunması üzerine güvenlik merkezine götürüldüğü belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, Daniels’ın yanında bulunan silahı çıkararak görevli memura ateş ettiği kaydedildi.

Açıklamada, “Şüpheli, olay sonrası yaya olarak kaçmış, ardından kampüs polisi tarafından Lubock Belediye Amfitiyatrosu yakınında yakalanmıştır.” ifadeleri yer aldı.

Üniversite yönetimi, şüphelinin firari durumda olduğu saatlerde sosyal medyadan yaptığı duyuruda kampüse giriş çıkışların yasaklandığını belirtti, kampüsteki öğrenci ve personeli “güvenli bir yere sığınmaları” konusunda uyardı.

Şüphelinin yakalanmasının ardından giriş çıkış yasağının kaldırıldığı duyuruldu.

Teksas Valisi, Üniversite Rektörü ve Emniyet Müdürü ölen polis memuru için başsağlığı mesajları yayımladılar.