ABD'de Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu Danışmanı Görevinden Alındı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster'ın, Ulusal Güvenlik Konseyinde (NSC) Ortadoğu danışmanı olan Derek Harvey'nin görevine son verdiği bildirildi.

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Michael Anton, Harvey'nin konseydeki görevine son verilmesiyle ilgili olarak AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.

Anton açıklamasında, "General McMaster, bir ordu mensubu olarak Derek Harvey'nin ülkesine yaptığı cesur hizmetleri takdir etmektedir." ifadesini kullandı ancak alınan kararın gerekçesiyle ilgili konulara girmedi.

Açıklamada ayrıca, konseydeki görevine son verilen Harvey'nin Trump yönetimi içinde başka bir pozisyonda devam etmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İran karşıtı görüşleriyle tanınan emekli albay Harvey, 14 Şubat 2017'de istifa eden eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn tarafından bu göreve getirilmişti. 2003 yılında Irak'ın işgalinin ardından bu ülkede albay olarak görev yapan Harvey, ABD ordusunda Irak'ta yaptıklarıyla biliniyor.