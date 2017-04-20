ABD’de, Ülkeye 11 Yıl Yetecek Doğalgaz Rezervi Bulundu

»Ana Sayfa»Dünya
20.04.2017 07:52
ABD’de, Ülkeye 11 Yıl Yetecek Doğalgaz Rezervi Bulundu
ABD’de tespit edilen 8 trilyon 610 milyar metreküplük yeni doğalgaz rezervinin ülkenin 11 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacağı öngörülüyor. Yeni sahalardaki keşiflerle ABD’nin toplam petrol rezervi 79 milyar varile yükseldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nin (USGS) geçen hafta yaptığı açıklamaya göre, Teksas ve Louisiana eyaletlerinin güneyindeki Bossier ve Haynesville sahalarında 8 trilyon 610 milyar metreküp doğalgaz ve 4 milyar varil de ham petrol rezervi bulundu.

AA muhabirinin, ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) verilerinden yaptığı derlemeye göre ise ülkede geçen yıl toplam 779 milyar metreküp doğalgaz tüketildi.

Ülkede yıllık doğalgaz tüketiminin sabit kalması ve yeni keşfedilen 8 trilyon 610 milyar metreküp doğalgaz rezervinin fizibıl olarak çıkarılması durumunda, sadece bu iki sahadan üretilecek doğalgaz ABD’nin 11 yıllık ihtiyacını tek başına karşılayabilecek.

Geçen yıl itibariyle toplam doğalgaz rezervi 10,4 trilyon metreküp olarak hesaplanan ABD’de, söz konusu yeni keşiflerle toplam doğalgaz rezervi 19 trilyon metreküpü aştı. Böylece sabit tüketim ve rezervlerin fizıbıl olarak çıkarılması şartıyla, ülkede 24 yıldan fazla doğalgaz sıkıntısı yaşanmayacağı öngörülüyor.

Ham Petrol Rezervi 11 Yıl Yetecek

USGS, geçen yıl kasımda, ülkenin Teksas eyaletinin batısındaki Wolfcamp adlı sahada yaklaşık 20 milyar varil ham petrol rezervi bulunduğunu duyurmuştu. Söz konusu saha Suudi Arabistan ve Kuveyt’teki petrol sahalarının ardından dünyanın en büyük dördüncü sahası konumunda bulunuyor.

Wolfcamp, Bossier ve Haynesville sahalarındaki yeni keşiflerle, 2015 sonu itibariyle toplam ham petrol rezervi 55 milyar varil olan ABD’nin ham petrol rezervi de 79 milyar varile yükseldi.

EIA verilerine göre ise ABD’nin toplam ham petrol ve petrol ürünleri tüketimi geçen yıl günlük ortalama 19,6 milyon varil oldu. Gelecek yıllarda petrol tüketimin sabit kalması hâlinde, 79 milyar varil petrol rezervinin ABD’ye 11 yıldan fazla yeteceği tahmin ediliyor.

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