ABD’de Trump’a Kongre Darbesi

ABD’de göreve geldiği günden bu yana Kremlin’le bağlantısı olduğu ve seçimi Rus müdahalesi sayesinde kazandığı iddialarıyla kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırılmaya çalışılan Başkan Donald Trump’ın ülkeyi yönetme yetkisi adım adım elinden alınıyor. Kongre tarafından dayatılan Rusya’ya karşı yaptırım kararıyla, yabancı ülkelere dair kararlara müdahalesi engellenen Başkan, şimdi de atama ve yürütme gücünden mahrum bırakıldı. Trump yönetiminin hiçbir önemli yasa teklifini onaylamadan yaz tatiline giren ABD Senatosu, Başkan’ın yasama tatili süresince memnun olmadığı yetkilileri görevden almasının ve yeni atamalar yapmasının önünü kesti.

MUELLER’E KORUMA BÜTÇEYE MAKAS

BBC’nin haberine göre, tüm senatörlerin oyuyla başkanın yeni atamalar yapması halinde Senato açıkmış gibi toplanarak oylama yapması teklifi kabul edildi. Karar Amerikan medyasında Rusya soruşturmasından çekilen Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın Trump tarafından kovulmasının önüne geçmek olarak değerlendirilirken; Senato, başkanlık seçimlerine Moskova’nın müdahale ettiği iddialarını inceleyen özel yetkili savcı Robert Mueller’i de korumaya aldı. Yasama tatili öncesinde Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler, Trump’ın Mueller’i yargı denetimi olmaksızın görevden almasını imkânsız hale getirecek 2 kanun teklifi verdi. Senato ayrıca, Trump’a ekonomik darbe indirmek için de harekete geçti. Yasama dönemi boyunca sağlık reformu teklifinin görüşülmesini uzatan Senato, bütçe ve borçlanma sınırını yükseltme konuları için süreyi bir aydan aza indirdi. Böylece hükümet, ödeme yapamaz hale düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Öte yandan, Wall Street Journal (WSJ) gazetesi Mueller’in Rusya soruşturmasında yeminli ifade için tanık çağırmasına, belge talep etmesine ve iddianame hazırlamasına olanak sağlayacak yeni bir ‘tahkikat heyeti’ oluşturduğunu öne sürdü.

SORUŞTURMADA KOMİSYON HAMLESİ

Trump’ın hukuk danışmanı Ty Cobb WSJ’a tahkikat heyetinden haberdar olmadıklarını açıklarken, Reuters da komisyonun Başkan’ın oğlu Donald Trump Jr ile Rus yönetimiyle bağlantılı olduğu iddia edilen avukat Natalia Veselnitskaya arasında 2016’da yapılan toplantıyla ilgili daha fazla bilgi ve belge temin etmek için celp gönderdiğini duyurdu. ABD yargı sistemine göre, tahkikat komisyonu yargılama yapamazken delil toplayarak dava sürecinde mahkemeye yardımcı olabiliyor.

Trump Jr ile görüşen Rus avukat iddiaları yalanladı

ABD’de başkanlık seçimleri öncesi Trump’ın oğlu ile gizli bir toplantı gerçekleştiren Rus avukat Natalya Veselnitskaya, görüşmenin Hillary Clinton veya seçimlerle ilgili olmadığını söyledi. Rossiya 24 televizyonuna konuşan Veselnitskaya, “Rusya karşıtı Magnitskiy Kanunu için lobi faaliyetleri yürüten İngiliz finansçı William Browder hakkındaki endişelerimi dile getirdim. Bunun Trump’ın rakipleriyle veya başkanlık seçimleriyle ilgisi yoktu. Haberler tamamen yalan” dedi.

Soruşturma ne durumda?

Rusların ABD’de başkanlık seçimlerine Trump lehine müdahalesini ABD Kongresi ile Adalet Bakanlığı soruşturuyordu. Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın Rusya’nın Washington Büyükelçisi Kislyak ile 2 kez görüştüğü ortaya çıkınca soruşturmalardan çekilmişti. Eski FBI Direktörü James Comey’nin görevden alınmasının ardından soruşturmayı devralması beklenen Sessions yetkisini kullanmayarak Robert Mueller’i özel yetkili savcı olarak atamıştı.

‘Aranızda Rus var mı?’

Başkanlık seçimlerini Kremlin müdahalesiyle kazandığı öne sürülen ABD Başkanı Trump, West Virginia’daki mitingi sırasında, iddialarla dalga geçerek, “West Virginia, Ohio veya Pennsylvania’da Rus gördünüz mü? Aranızda Rus var mı?” diye sordu.

Kaynak: Star