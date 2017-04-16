ABD'de Trump Destekçileri ile Karşıtları Birbirlerine Girdi

»Ana Sayfa»Dünya
16.04.2017 10:45
ABD'de Trump Destekçileri ile Karşıtları Birbirlerine Girdi
California Berkeley’de karşıt gruplar ile Donald Trump’u destekleyenler karşı karşıya geldi. Çıkan kavgada birçok gösterici yaralanırken bazı göstericiler de gözaltına alındı.

Ulusal Vergi Günü" nedeniyle ABD'nin 150 kentinde protesto gösterileri ve yürüyüşler düzenlendi.

Ülkedeki protestoların en büyüklerden birisi Chicago'da gerçekleşti. Kentteki "vergi protestosu" ünlü Daley Meydanı'nda başladı. Meydanı dolduran binlerce Amerikalı, taşıdıkları pankartlar ve attıkları sloganlarda ABD'deki vergi sistemini ve Başkan Donald Trump'ı protesto etti.

Etkinliğe davet edilen birçok ünlü ismin kalabalığa yaptıkları konuşmaların ardından yürüyüşe geçildi. Göstericiler polisin yoğun önlemleri eşliğinde Trump Tower'a kadar yürüdü.

Bando eşliğinde gerçekleşen yürüyüş sırasında göstericiler, "Trump'a, Ku Klux Klan'a ve ırkçı ABD'ye hayır", "Donald Trump'ın gitmesi lazım" ile "Nefret de yok, korku da göçmenler hoş geldiniz buraya" sloganları attı. "Trump'ın savaşlarına hayır", "Bizden neyi gizliyorsun Trump? Vergi beyanını açıkla" ve "Vergilere, yalacılara ve Trump'a hayır" yazılı pankartların açıldığı gösteri sırasında Chicago polisinin Trump Tower çevresinde aldığı olağanüstü önlemler dikkati çekti.

New York'taki protesto ise Bryant Park'ta gerçekleşti. Göstericiler ABD Başkanı Trump'a vergi beyannamesini açıklaması çağrısında bulundu.

ABD'de başkan adaylarının seçimlerden önce vergi iadesiyle ilgili belgelerini kamuoyuyla paylaşmaları konusunda yasal bir zorunluluk bulunmamasına rağmen 1976 yılından bu yana tüm adaylar seçimlerden bunu gerçekleştirmişti.

Trump'ın vergi beyannamesini açıklaması için başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana 1 milyondan fazla Amerikalı açılan elektronik dilekçeye imza attı.

California eyaletinin Berkeley kentinde Trump yanlısı ve karşıtı göstericiler arasında çıkan arbedede 4 kişi gözaltına alındı.

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Dünyada 2 Milyar Kişi Kirli Su İçiyor”15 Nisan 2017 Cumartesi 13:53
  • Ankara’da Polise Ateş Açıldı15 Nisan 2017 Cumartesi 09:55
  • Kanada, Esed Rejimine Yönelik Yeni Yaptırım Kararı Aldı15 Nisan 2017 Cumartesi 09:45
  • Ankara’da Ulaşım 16 Nisan’da Ücretsiz Olacak15 Nisan 2017 Cumartesi 08:29
  • Kanada, Esrar Satışını Yasallaştırmaya Hazırlanıyor!15 Nisan 2017 Cumartesi 07:11
  • Fransız Bakan: Esed'den Duyduklarım Yüzde Yüz Yalan14 Nisan 2017 Cuma 15:53
  • Kütüphaneler Daha Uzun Süre Açık Kalacak14 Nisan 2017 Cuma 13:11
  • Kuzey Kore: ABD İsterse Savaşa Gideriz14 Nisan 2017 Cuma 13:05
  • CIA Wikileaks'i Düşman İlan Etti14 Nisan 2017 Cuma 11:49
  • Le Pen, İslami Kuruluşlar Birliği Toplantısının Yasaklanmasını İstedi!14 Nisan 2017 Cuma 10:52
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Zühre ve Ersin Ertürk Kardeşlerimizin Bebeği Oldu
    Oğuz Bingöl Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim