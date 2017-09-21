ABD'de Siyahilerin Gösterileri Sürüyor

St. Louis'te 2011'de uyuşturucu sattığından şüphelendiği 24 yaşındaki Anthony Lamar Smith'i vurarak öldüren ve birinci derece cinayetten yargılanan eski polis memuru Jason Stockley için verilen beraat kararının ardından sokağa dökülen siyahilerin gösterileri cuma gününden bu yana devam ediyor.

Göstericiler, protestoların altıncı gününde alışveriş merkezine doğru yürüdü.

"Adalet yok, kar yok", "Kimin sokakları? Bizim sokaklarımız" sloganları atarak alışveriş merkezinin çevresinde eylem yapan göstericiler, trafiğin kilitlenmesine neden oldu.

Gösteri sırasında alışveriş merkezi kapatıldı.

St. Louis polisi, gösterinin yasa dışı olduğunu belirterek protestoculardan alanı terk etmelerini istedi. Göstericiler, organizatörlerinin "dağılın" çağrısı yapması üzerine evlerine döndü.

Gösterinin organizatörleri, sosyal medyadan yaptıkları açıklamada, bir sonraki gösterinin perşembe akşamı için planlandığını duyurdu.

Cumartesi günkü gösteride St. Louis'in konserler ve gece hayatıyla tanınan banliyösü Delmar Loop'ta toplanan ve siyahilerin haklarını savunan sloganlar atan göstericiler, polisin "dağılın" çağrısına uymamıştı. Bölgeye zırhlı araçlarla yüzlerce polisin sevk edilmesi üzerine bir sokağa sığınan göstericiler, camları kırarak polisle çatışmaya girmiş, polisin müdahalesi sırasında bazı göstericiler gözaltına alınmış, göz yaşartıcı gaz fişeği isabet eden bir kişi ise yaralanmıştı.

AA