ABD'de Silahlı Saldırı: En Az 7 Ölü, 2 Yaralı
Teksas eyaletindeki bir evde en az 7 kişiyi silahla öldüren, 2 kişiyi yaralayan saldırgan, polis tarafından vurularak öldürüldü.
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ABD'nin Teksas eyaletinde en az 7 kişiyi silahla öldüren, 2 kişiyi yaralayan saldırganın, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Plano kentindeki bir evde silahlı saldırganın açtığı ateş sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Saldırgan, olay yerine gelen polis tarafından öldürüldü.
Saldırgan ve kurbanların kimlikleri açıklamazken saldırının nedeni ise henüz netleşmedi.
Etiketler : ABD, bıçaklı saldırı, polis
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