İstanbul25 °C

  1. HABERLER

  2. HABER

  3. DÜNYA

  4. ABD'de Silahlı Saldırı: En Az 7 Ölü, 2 Yaralı
ABD'de Silahlı Saldırı: En Az 7 Ölü, 2 Yaralı

ABD'de Silahlı Saldırı: En Az 7 Ölü, 2 Yaralı

Teksas eyaletindeki bir evde en az 7 kişiyi silahla öldüren, 2 kişiyi yaralayan saldırgan, polis tarafından vurularak öldürüldü.

A+A-

ABD'nin Teksas eyaletinde en az 7 kişiyi silahla öldüren, 2 kişiyi yaralayan saldırganın, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Plano kentindeki bir evde silahlı saldırganın açtığı ateş sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Saldırgan, olay yerine gelen polis tarafından öldürüldü.

Saldırgan ve kurbanların kimlikleri açıklamazken saldırının nedeni ise henüz netleşmedi.

 

Etiketler : , ,

HABERE YORUM KAT