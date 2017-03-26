ABD'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 13 Yaralı

ABD'nin Cincinnati kentinde bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişinin öldüğü en az 13 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde bulunan Cincinnati kentindeki Cameo gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği en az 13 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırganın kaçarak uzaklaştığı belirtildi. Saldırının sebebine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Orlando kentinde 12 Haziran 2016 yılında da silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırı da saldırgan dahil 50 kişi ölmüş 53 kişi yaralanmıştı. Saldırıda LGBTT'liler hedef alınmıştı.