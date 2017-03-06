ABD’de Sih Dinine Mensup Bir Kişi Silahlı Saldırıya Uğradı!

Washington’da bir saldırganın, “Ülkene dön, Amerika’yı terk et!” diye bağırdıktan sonra Sih dinine mensup bir kişiye silahla saldırdığı bildirildi.

ABD’nin Washington eyaletinde, Sih dinine mensup bir kişi, Seattle yakınlarındaki Kent şehrinde silahlı saldırıya uğradı. ABD medyasında yayımlanan haberlerde, saldırganın ateş etmeden önce, “Ülkene dön, Amerika’yı terk et!” şeklinde bağırdığı belirtildi. Evinin yakınlarında saldırıya uğrayan kurban omuzundan yaralanırken, kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi. ABD’de son 10 yıldır Sih dinine mensup kimselere yönelik “nefret suçlarında” belirgin bir artış gözleniyor. Uzmanlar, Sih dinine mensup kimselerden saldırıya uğrayanların kimi olaylarda, saldırgan tarafından, müslümanlara benzetildiğine dikkat çekiyor. Kaynak: Euro News