ABD'de Robotlar İnsanları İşinden Ediyor

»Ana Sayfa»Ekonomi
30.03.2017 09:08
ABD'de Robotlar İnsanları İşinden Ediyor
ABD'de fabrikalarda yerleştirilen robotların giderek insanların yerini almakta olduğu belirtildi.

ABD'de yapılan bir araştırma, fabrikalarda robotların giderek insanların yerini almakta olduğunu ortaya koydu.

Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu adlı düşünce kuruluşu tarafından yayımlanan bir araştırma, ülkede üretimde otomasyonun gelişmesinin belirgin bir istihdam kaybına ve maaşlarda azalmaya yol açtığını gösterdi.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden (MIT)  Prof. Dr. Daron Acemoğlu ve Boston Üniversitesinden Dr. Pascual Restrepo tarafından kaleme alınan çalışmada, ABD'de 1990-2007 yıllarındaki istihdam ve ücret verilerini inceleyen araştırmacılar, bu dönemde fabrikalara yerleştirilen her bir robota karşılık ortalama 6,2 iş gücü kaybı yaşandığını belirledi.

Söz konusu dönemde sanayi kuruluşlarının her bin işçi başına bir robot monte ettiklerini kaydeden araştırmacılar, bunun ücretlerde yüzde 0,25 ila yüzde 0,5 arasında düşüşe yol açtığını belirtti.

EN FAZLA İSTİHDAM KAYBI YAŞANAN MESLEK GRUPLARI

Otomasyonun, istihdam üzerindeki etkisinin tüm sektörlerde hissedildiğinin altını çizen Acemoğlu ve Restrepo, en fazla istihdam kaybının ise mavi yakalılar, operatörler, montaj hattı işçileri, makinistler ve diğer ulaştırma işçilerinde görüldüğünü ifade etti.

ABD'de sanayi üretiminde robotlardan yararlanma oranının henüz göreceli olarak düşük olduğunu kaydeden Acemoğlu ve Restrepo, "Robotların yaygınlaşması geçen 20 yıldaki temposunda devam ederse, bunun iş gücü piyasasına etkisi beklenenden fazla olacaktır." ifadelerini kullandı.

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