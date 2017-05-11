ABD’de Öğrencisinin Başını Zorla Açan Öğretmen Kovuldu

New York Eğitim Müdürlüğü, Bronx’taki PS 76 adlı ilkokulda Safa Alzockary adlı 8 yaşındaki kız öğrencinin başörtüsünü zorla çıkartan 31 yaşındaki vekil öğretmen Oghenetega Edah’ın işine son verildiğini duyurdu.

AA’da yer alan habere göre, Eğitim Müdürlüğü Sözcüsü Michael Aciman yaptığı açıklamada, “Bu kişi derhâl okuldan kovularak, iş akdi sonlandırıldı.” ifadesini kullandı.

New York Polis Departmanı’nın (NYPD) açıklamasında da Edah’ın küçük kızın başını “güç kullanarak” açtığı ve bu sırada sağ gözünde tahrişe neden olduğu belirtildi.

Geçen hafta meydana olayın ardından Jacobi Tıp Merkezi’ne kaldırılan Alzockary’nin gözünde herhangi bir kalıcı zararın oluşmadığı kaydedildi.