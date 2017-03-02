ABD’de Müslümanlara Ait İki Merkeze Tehdit Mektupları Yollandı!

»Ana Sayfa»Dünya
02.03.2017 08:07
ABD’de Müslümanlara Ait İki Merkeze Tehdit Mektupları Yollandı!
ABD’nin başkenti Washington yakınlarındaki Maryland eyaletinde müslümanlara ait iki merkeze tehdit mektupları gönderildiği bildirildi.

ABD’nin Maryland eyaletinin Silver Spring ilçesinde bulunan bir caminin ve bir İslâmî toplum merkezinin tehdit mektupları aldığı açıklandı.

AA’da yer alan habere göre, Montgomery polis departmanı, Maryland’deki İslâmî Eğitim Merkezi’ne yönelik tehdit mektupları yollandığını belirtti. Müslümanlara ait bu merkeze gönderilen tehdit mektuplarında “Müslümanları öldürecek kişilere para vaadinde bulunduk.” sözlerine yer verildiği kaydedildi.

Benzer bir mektubun ise aynı bölgede bulunan bir camiye yollandığı ifade edildi.

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