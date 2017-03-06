ABD'de Mülteci Ebeveyn İle Çocukları Birbirinden Ayıracak
ABD Ulusal Güvenlik Departmanı, ülkeye yasa dışı girişi yapan çocuk mülteciler ile ebeveynlerini zorla ayırma kararı aldı.
ABD basınından The Hill'in haberine göre, Amerikalı yetkililer mültecilerin ülkeye yasa dışı girişini caydırmak için böyle bir karar aldıklarını duyurdu.
Ele geçirilen rapor doğrultusunda, sığınmacı ebeveyn sınır dışı edilmek için gözaltında tutulacak. Mülteci çocuklar ise 'Sağlık ve İnsan Hakları Hizmetleri Bölümü'nde koruyucu olarak tutulacak. ABD federal mahkemesi, çocukların uzun süreli gözaltında tutulmasını yasaklanmıştı.
ABD Sığınma Şube Müdürü John Lafferty, mültecilerin gözaltında tutulması için 20 bin yatak kapasitesinin olduğunu belirtti. MSNBC'nin haberine göre de, yeni karar doğrultusunda mevcut kapasitede yüzde 500'lük artışa gidilecek.
Amerikalı yetkililer, sınır güvenlikleri için alınacak önlemler çerçevesinde Kongre'den daha fazla bütçe istiyor.
Yeni Şafak
- Yorumlar 0
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'28 Şubat’ın 20. Yıldönümü üzerine Al Jazeera’ye konuşan Ahmet Taşgetiren, "Kur’an’da şöyle der: ‘Bir topluma olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ Adalet, adalet, adalet diyelim" diye konuştu.
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Kur’an-ı Kerim Anlaşılmak Zorunda mıdır?Kuranıkerim bize anlaşılmak zorunda olan bir nesne değildir, anlamak isteyen onunla barışık olmalı ve ümmetle kavgayı bırakmalıdır.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- Kur'an’ı Anlama Yolunda Tarihselci Metoda İtirazİlahiyatçı Ali Rıza Demircan, Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu'nun, 'Kayıt Dışı Din' başlıklı makalesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
- Abdullah Muhaysini’den Namaz Üzerine NasihatlarTahrir Eş-Şam kadılarından Dr. Abdullah Muhaysini’den Namaz üzerine nasihatlar…
- ABD'de Mülteci Ebeveyn İle Çocukları Birbirinden Ayıracak
- Esed’in Pilotu: İdlib’te Vuruldum
- Hatay'a Düşen Savaş Uçağının Pilotu Bulundu
- PKK/PYD'ye Yakışan Açıklama: Esed’e Karşı Değiliz!
- Direnişçiler Batı Halep’te Esed Güçlerini Vurdu!
- Bağımsız İslami Kimlik ve İktidarla İlişki
- Temmuz’un Mart 2017 Sayısı Çıktı
- 'Tahran'da 70 Binden Fazla Aile Gecelerini Aç Geçiriyor'
- Hizb-ut Tahrir'den Hilafet Konferansının İptali Hakkında Açıklama
- Necmettin Erbakan İstanbul'da Anıldı
- Dışişlerinden ABD’nin Hazırladığı Türkiye’de İnsan Hakları Raporuna Eleştiri
- Camilerde Cuma Hutbeleri İşaret Diliyle Anlatılacak
- Bağımsız İslami Kimlik ve İktidarla İlişki
- 'Tahran'da 70 Binden Fazla Aile Gecelerini Aç Geçiriyor'
- PKK/PYD'ye Yakışan Açıklama: Esed’e Karşı Değiliz!
- Hatay'a Düşen Savaş Uçağının Pilotu Bulundu
- Temmuz’un Mart 2017 Sayısı Çıktı
- Direnişçiler Batı Halep’te Esed Güçlerini Vurdu!
- Hizb-ut Tahrir'den Hilafet Konferansının İptali Hakkında Açıklama
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya Tepki
- Ekin Yayınlarından İki Yeni Kitap
- Tetikçilikle Gazeteciliği Bayağı Birbirine Karıştırdılar!
- Kadirov, Ölen Rus İşgalciler İçin “Anıt-Haç” Diktirdi!
- Somali’de Son 2 Günde 110 Kişi Açlıktan Öldü
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim