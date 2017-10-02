ABD'de Konsere Silahlı Saldırı

ABD'nin Las Vegas kentindeki bir festivalde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Las Vegas kentinde yapılan Route 91 isimli müzik festivaline silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ünlü Mandalay Bay Hotel'inden gerçekleştiği aktarılırken, hastane kaynakları şu ana kadar en az 2 kişinin öldüğünü 24 kişinin de yaralandığını belirtti. Olayda ölü sayısını artmasından endişe ediliyor.

Olaya ait sosyal medyada yayınlanan videoda çok sayıda ağır silahla ateş açıldığı sesi duyuluyor.

BİRDEN FAZLA SALDIRGAN VAR

ABD polisinin aktardığına göre, olayda birkaç silahlı kişinin olduğu açıklandı. CNN Internatıonal da, saldırganlardan birinin otel odasında ölü bulunduğunu aktardı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Las Vegas Polis Departmanı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada saldırıyı doğruladı. Açıklamada saldırganın yakalanması için operasyon başlatıldığı bilgisine de yer verildi. Silahlı saldırganın yakalanması için bölgeye SWAT ekipleri gönderildi.