ABD'de Kiliseye Silahlı Saldırı: 27 Ölü

CNN'in yerel kaynaklara dayanarak verdiği haberde, saldırıdaki ölü sayısının en az 27 olduğu belirtildi.

Haberde, ölenlerin arasında 2 yaşında bir çocuğun da olduğu bilgisine yer verildi.

Yerel kaynaklarda, saldırı anında kilisede kaç kişi olduğuna ilişkin kesin sayı verilmezken, bu kilisedeki ayine 50 civarında kişinin düzenli katıldığı belirtildi.

Eyaletin, Sutherland Springs bölgesinde silahlı bir kişi, bir kiliseye girerek etrafa ateş açmıştı. Saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Wilson bölgesinden Şerif Joe Tackitt, saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini, ölü veya yaralı sayısının henüz net olmadığını kaydetmişti.

AA