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ABD'de Kilisede Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 6 Yaralı

ABD'de Kilisede Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 6 Yaralı

​​​​​​​ABD'nin Nashville kentindeki bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

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ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentindeki bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Nashville şehir merkezinin yaklaşık 15 kilometre güneydoğusundaki "Burnette Chapel Church Of Christ"te (Burnette Şapel İsa Kilisesi) silahlı saldırı gerçekleşti.

Nashville Emniyet Müdürlüğü, nedeni bilinmeyen saldırıda, bir kadının öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatırken, yerel medya 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

AA

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