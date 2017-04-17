ABD’de Kayıtsız Göçmen Tutuklamaları Arttı

»Ana Sayfa»Dünya
17.04.2017 14:31
ABD’de Kayıtsız Göçmen Tutuklamaları Arttı
ABD’de Donal Trump’ın başkanlık görevine başlamasından bu yana, herhangi bir suç işlemediği hâlde tutuklanan kayıtsız göçmenlerin sayısında belirgin bir artış olduğu bildirildi.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu’nun (ICE) 20 Ocak-13 Mart 2017 döneminde tutukladığı suç işlememiş kayıtsız göçmen sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla arttığı belirtildi.

Trump iktidarının ilk yedi haftasında büyük bölümü adli suçlardan aranan toplam 21 bin 362 kayıtsız göçmenin tutuklandığı, bunlardan 5 bin 441’inin herhangi bir suça karışmamış belgesiz göçmenler olduğu ifade edildi.

Tutuklanan Göçmen Sayısı Yüzde 32,6 Arttı

Tutuklanan toplam göçmen sayısı geçen yıla göre yüzde 32,6 artış gösterirken, adli nitelikte olmayan tutuklamalarda yüzde 100’den fazla artış görüldüğü kaydedildi.

Ocakta 54 Bin 741 Göçmen Sınır Dışı Edildi

Öte yandan yılın ilk ayında toplam 54 bin 741 göçmen sınır dışı edildi. Sınır dışı edilen göçmenlerin sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artış oldu. Sınır dışı sayısındaki artışın daha düşük olmasının sebebinin sınır dışı işlemlerinin uzun sürmesinden kaynaklandığı belirtildi.

ICE sözcüsü Jennifer Elzea, yaptığı açıklamada, adli vakalarda mağdur ve tanık konumundaki belgesiz göçmenleri koruma konusunda “hassas” davrandıklarını, bu durumdaki kişilere sınır dışı tedbiri uygulanmadığını ve vize almalarına yardım edildiğini vurguladı. Ancak sözcü, ABD’de yasa dışı bulunan herkesin sınır dışı edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: The Washington Post, AA

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