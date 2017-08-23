ABD’de İslam Karşıtı Gösterilere İptal Kararı

Müslüman karşıtlığıyla bilinen ve geçen haziran ayındaki “Şeriata Karşı Yürüyüş”ü organize eden ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin oluşturduğu “ACT for America” grubunun 9 Eylül tarihi için ülke genelinde 36 eyalette planladığı gösteriler iptal edildi.

AA’da yer alan habere göre, Trump’ın Beyaz Saray Başstratejisti iken geçen hafta görevine son verdiği muhafazakâr isimlerden Stephen Bannon’un yeniden başına geçtiği Breitbart isimli haber sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, iptal kararına “ABD ve Avrupa’daki son şiddet olayları” gerekçe gösterildi.

“Beyaz Üstünlükçülüğüne ve İslamofobiye Karşı Zafer”

Müslüman sivil toplum kuruluşu Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi’nden (CAIR) konuya ilişkin yapılan açıklamada ise protestoların iptali, “beyaz üstünlükçülüğüne ve İslamofobiye karşı zafer” olarak nitelendirildi.

Açıklamada, söz konusu karar memnuniyetle karşılandı.

Virginia’nın Charlottesville kentinden sonra 19 Ağustos’ta Boston’da iddialı bir miting planlayan ırkçı gruplar ancak 100 civarında eylemci sayısına ulaşabilmişti. Aynı gün bu gruplara karşı toplanan “faşizm karşıtı” eylemcilerin sayısının yerel polisin en son açıklamasına göre 40 bine yakın olduğu belirtilmişti.