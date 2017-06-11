ABD’de İslam Karşıtı Eylemler Protesto Edildi!

İslam karşıtlığı ve ırkçılığı ile bilinen “ACT for America” grubunca ABD’nin birçok kentinde eş zamanlı düzenlenen İslam karşıtı eylemlere, Müslüman grupların temsilcileri ve Donald Trump karşıtlarının oluşturduğu yüzlerce kişilik daha kalabalık bir protesto ile cevap verildi.

Trump yönetimine karşı çıkan ve Müslümanlara destek veren çok sayıda ABD’li, ellerinde pankartlarla New York’un Manhattan bölgesinde yürüyüş yaptı, Trump ve ırkçılık karşıtı slogan attı.

Gösteride “Trump’a hayır, Faşist ABD’ye hayır!”, “Açıkça ve yüksek sesle söyle: Mülteciler buraya hoş geldiniz!”, “Hepimiz Müslümanız, hepimiz göçmeniz!”, “Faşistler defolsun!” sloganları atan göstericilerin taşıdığı pankartlarda ise “Müslüman kardeşlerimizle dayanışma içindeyiz!”, “Göçmenlerle değil, cahillikle mücadele et!” ve “Bu ülke göçmenler tarafından kuruldu!” ifadeleri yer aldı.

Chicago’da Müslümanlara Ciddi Destek

Illinois eyaletinin Chicago kentinde de İslam karşıtı protesto düzenlendi. Kentteki Trump Tower’ın önünde yaklaşık 10 kişinin katıldığı eyleme, Müslüman grupların temsilcileri ve Trump karşıtlarından oluşan yüzlerce kişi karşı protesto yaptı.

Eylemde Hz. Muhammed (S.) ve İslam aleyhine hakaret içerikli pankartlar açılması üzerine gergin anlar yaşandı.

Yüzlerini kapatan, kamuflaj ve Amerikan bayrağı desenli kıyafetler giyen grup üyelerinin bazılarının ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim sloganlarının yazılı olduğu şapka taktıkları gözlendi.

Polis kordonu altına alınan ve çevredeki kalabalığa tehdit ve hakaretler savuran gruba Müslüman grupların temsilcileri ve Trump karşıtlarının yanı sıra bölgeden geçen Chicagolular da sert tepki gösterdi.

Kaynak: AA