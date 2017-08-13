ABD'de Irkçılar Virginia'yı Karıştırdı

Olayları izlemekle görevli polis helikopteri düştü, 2 polis öldü. Gösterilerde de 1 kişi hayatını kaybetti, bölge kaosa sürüklenince OHAL ilan edildi.

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Charlottesville şehrinde yüzlerce ırkçı gösteri yaptı.

Gösteri saatler içerisinde kaosa dönüştü. Gösteride ırkçılar ve karşıt gruplar arasında kavga çıktı.

Irkçı grupların silahlarıyla geldiği gösteri alanına karşıt grupların gelmesi üzerine şehirde gerilim yükseldi. Grupların zaman zaman birbirlerine saldırması üzerine Charlottesville Belediyesi bölgede olağanüstü hal ilan etti.

Irkçılar karşıt grubun üstüne araba sürdü: 1 ölü

Irkçılar, karşıt grup da sokaklara çıkınca onların üstüne araba sürdü. Kazada ırkçılara karşı gruptan 1 kişi hayatını kaybetti.

Göstericiler, Amerikan İç Savaşı sırasında Konfederasyon ordusunun komutanı olan General Robert E. Lee'nin Charlottesville'deki heykelinin kaldırılması planına karşı şehirde toplanmaya başlamıştı.

Konfederasyon Ordusu ne demek?

ABD'de Konfederasyon Ordusu, beyazların üstünlüğünü ve köleliğin devam etmesi gerektiğini iddia ediyordu. Konfederasyon Ordusu'na üye güney eyaletler, Amerikan İç Savaşı öncesinde tarıma dayalı ekonomilerinden dolayı köleliği savunuyordu. Toplumun önemli bir bölümü tarafından "bölücü ırkçı sembol" olarak kabul edilen, güney eyaletlerinin bazılarında ABD bayrağının yanına asılan Konfederasyon bayrağı da çoğu eyalet tarafından kaldırılıyor.

Trump'tan tepki: Çok kötü!

ABD Başkanı Trump, "Yaşanan bu çok yönlü şiddet, nefret olaylarını en sert dille kınıyoruz, çok kötü" dedi.

Charlottesville Belediye Başkanı Mike Signer, ırkçıların düzenlediği gösteriyi "Korkakça bir nefret, yobazlık, ırkçılık ve hoşgörüsüzlük yürüyüşü" sözleriyle eleştirmişti.