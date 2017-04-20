ABD’de Instagram’da Ürün Reklamı Yapan Ünlüler Uyarıldı

»Ana Sayfa»Dünya
20.04.2017 14:12
ABD’de Instagram’da Ürün Reklamı Yapan Ünlüler Uyarıldı
ABD’de Instagram kullanan ünlüler ve çok takipçisi olan hesaplar, bir ürünün ya da markanın reklamını yapmaları hâlinde bunu açıkça beyan etmeleri yönünde uyarıldı.

ABD’de tüketici haklarını koruma organı Federal Ticaret Komisyonu, 90’dan fazla ünlüye ve pazarlama şirketine gönderdiği mektupta, Instagram’a bir marka ya da ürünü tanıtan reklam amaçlı ve ücret karşılığı yayımlanan bir gönderi konulduğu zaman bunun çok net bir şekilde takipçilere beyan edilmesi gerektiğini söyledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, sosyal medyanın bu tarz kullanımıyla ilgili ilk kez devreye giren Komisyon, ürün tanıtımı yapıldığının açıklama kısmında veya etiketlerle belirtilebileceğini vurguladı.

“Maskelenmiş Pazarlamanın Vahşi Batı’sı”

Uyarı, tüketici haklarının korunmasıyla ilgili çalışmalar yapan “Kamu Vatandaşı” adlı bir sivil toplum oluşumunun girişimiyle yapıldı.

Grup, daha önce yaptığı açıklamada, Rihanna ve Kim Kardashian gibi 113 ismin, belli etmeden ürün tanıtımı yapmasına tepki göstermiş ve “Instagram, gençleri, özellikle genç kadınları hedefleyen maskelenmiş pazarlamanın Vahşi Batı’sı hâline geldi.” demişti.

On Binlerce Dolarlardan Bahsediliyor

Sosyal medya, sadece ünlülerin değil çok sayıda takipçisi olan hesapların da yaptıkları kampanyalar ile bütün dünyada önemli bir pazarlama alanı hâline geldi.

Milyonlarca takipçisi olan hesapların ürün başına ne kadar kazanç elde ettiğine dair net bir bilgi olmasa da on binlerce dolar gibi rakamlardan bahsediliyor.

Sosyal medyada ürün tanıtımlarının getirdiği kazanç ve bu kazançlardan nasıl vergi alınması gerektiği bütün dünyada tartışma konularının başında geliyor.

Türkiye’de Vergi Boyutu Gündeme Gelmişti

Türkiye’de de geçen yıl sosyal medyadan gelir elde eden hesapların vergilendirmeye tâbi tutulacağı açıklanmıştı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Mayıs 2016’da yaptığı açıklamada yeni Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler ile sosyal medya tanıtımlarından vergi alınacağını söylemişti.

Ağbal’ın o dönemde verdiği bilgiye göre, elektronik ortamda yaptığı bir hizmetten dolayı gelir elde eden kişinin “vergi mükellefi”, o elektronik ortamın da “elektronik iş yeri” sayılması öngörülüyor.

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