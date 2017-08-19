ABD'de İki Ayrı Silahlı Saldırı: 1 Polis Öldü, 3'ü Yaralandı
Florida'da düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 1 polis memuru öldürüldü, 3 poliste yaralandı.
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ABD'nin Florida eyaletinde Kissimmee ve Jacksonville kentlerinde düzenlenen iki silahlı saldırıda 1 polis memuru öldü, 3 polis yaralandı.
Polis Şefi Jeff O'Dell yaptığı açıklamada, polis memurlarının Kissimmee'de bir operasyon sırasında silahlı saldırıya uğradığını belirterek, 1 polis memurunun öldüğünü, bir diğerinin de ağır şekilde yaralandığını kaydetti.
Jacksonville kentinde yaşanan bir başka silahlı saldırıda da 2 polis memurunun yaralandığını dile getiren O'Dell, saldırılarla ilgili 3 kişinin yakalandığını, 1 kişinin arandığını söyledi.
Etiketler : ABD, silahlı saldırı, polis
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