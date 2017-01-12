ABD'de “İhvan Terör Listesine Alınsın” Tasarısı
ABD Kongresine Cumhuriyetçi Teksas Senatörü Ted Cruz tarafından sunulan iki tasarıda, Müslüman Kardeşler ile İran Devrim Muhafızları Ordusunun "yabancı terör örgütleri listesi"ne alınması talep edildi.
ABD'de İslamofobik söylemleriyle bilinen Cruz'un Müslüman Kardeşler ile ilgili tasarıyı Florida Senatörü Mario Diaz-Balart'la, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile ilgili tasarıyı da Teksas Senatörü Cumhuriyetçi Michael McCaul'la sunduğu kaydedildi.
Ted Cruz'un, Twitter hesabından "Gurur duyuyorum." ifadesiyle duyurduğu tasarıda, ABD Dışişleri Bakanlığının Müslüman Kardeşleri terör örgütleri listesine almak için gerekli koşulların mevcut olduğu iddia edildi. Tasarıda, bunun yapılmaması halinde nedeninin kamuoyuna açıklanması istendi.
Cruz'un 2015 yılının kasım ayında Müslüman Kardeşlerin yabancı terör örgütleri listesine alınması için verdiği tasarı Temsilciler Meclisi Adalet Komitesinde kabul edilmiş ancak Meclis Genel Kuruluna getirilmemişti.
Söz konusu iki tasarının yasal hale gelmesi için komitelerden geçtikten sonra önce Temsilciler Meclisinde, ardından Senatoda kabul edilmesi gerekiyor. Kongrenin her iki kanadından da geçmesi halinde tasarı ABD Başkanının önüne gidiyor. Bu sürecin sonunda Dışişleri Bakanlığının tasarıyı uygun bulup bulmadığına ilişkin karar vermesi için 60 günlük bir süresi bulunuyor.
ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın ön seçimdeki Cumhuriyetçi rakiplerinden olan Ted Cruz, 4 Mayıs 2016'da yarıştan çekildiğini açıklamıştı.
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