ABD’de İdama Mahkûm Edilen İki Kişinin İnfazı Ertelendi

ABD’nin Arkansas eyaletinde idama mahkûm edilen iki hükümlünün infazı gelen tepkiler üzerine ertelendi.

ABD’de idama mahkûm edilen 7 hükümlünün infazını nisan ayı içerisinde gerçekleştirmek isteyen Arkansas eyaleti mahkeme engeliyle karşılaştı.

Euro News’ta yer alan habere göre, avukatlar mahkûmların “aklî yetersizlikleri” olduğunu savunurken mahkeme 3’e karşı 4 oyla dün gece idam edilmesi beklenen iki kişinin infazını erteledi.

Son 12 yıldır hiçbir hükümlünün idam edilmediği Arkansas’ta Vali Asa Hutchinson, infaz ilaçlarının son kullanma tarihi yaklaştığı için söz konusu mahkûmların 11 gün içinde idam edilmelerini onaylamıştı.

İdamı onaylanan mahkûmlardan Don Davis ve Bruce Ward 20 yılı aşkın bir süredir cezaevinde bulunuyor.

Arkansas eyaletinde yerel hükûmet binasının önünde toplanan bir grup gösterici Vali’nin verdiği kararı protesto etti. Protestoculara ünlü aktör Johnny Depp de destek verdi.