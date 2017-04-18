ABD’de İdama Mahkûm Edilen İki Kişinin İnfazı Ertelendi

»Ana Sayfa»Dünya
18.04.2017 17:27
ABD’de İdama Mahkûm Edilen İki Kişinin İnfazı Ertelendi
ABD’nin Arkansas eyaletinde idama mahkûm edilen iki hükümlünün infazı gelen tepkiler üzerine ertelendi.

ABD’de idama mahkûm edilen 7 hükümlünün infazını nisan ayı içerisinde gerçekleştirmek isteyen Arkansas eyaleti mahkeme engeliyle karşılaştı.

Euro News’ta yer alan habere göre, avukatlar mahkûmların “aklî yetersizlikleri” olduğunu savunurken mahkeme 3’e karşı 4 oyla dün gece idam edilmesi beklenen iki kişinin infazını erteledi.

Son 12 yıldır hiçbir hükümlünün idam edilmediği Arkansas’ta Vali Asa Hutchinson, infaz ilaçlarının son kullanma tarihi yaklaştığı için söz konusu mahkûmların 11 gün içinde idam edilmelerini onaylamıştı.

İdamı onaylanan mahkûmlardan Don Davis ve Bruce Ward 20 yılı aşkın bir süredir cezaevinde bulunuyor.

Arkansas eyaletinde yerel hükûmet binasının önünde toplanan bir grup gösterici Vali’nin verdiği kararı protesto etti. Protestoculara ünlü aktör Johnny Depp de destek verdi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kuzey Kore ABD’yi Tehdit Etti: Her Türlü Karşılığı Verebiliriz18 Nisan 2017 Salı 06:40
  • Türkiye’de Konut Fiyatları Yüzde 1,16 Oranında Arttı17 Nisan 2017 Pazartesi 17:08
  • ABD’de Kayıtsız Göçmen Tutuklamaları Arttı17 Nisan 2017 Pazartesi 14:31
  • Türkiye’de Sera Gazı Emisyonu Arttı!17 Nisan 2017 Pazartesi 11:16
  • Mültecilere Türkçe, Türkiyelilere Arapça Öğretiyorlar16 Nisan 2017 Pazar 16:11
  • Kuzey Kore'den ABD’ye Füzeli Gözdağı16 Nisan 2017 Pazar 14:04
  • Amerika’nın Modern Köleleri: New York’taki 60 Bin Evsiz16 Nisan 2017 Pazar 12:22
  • BM'den Suriye'de Tahliye Konvoyuna Saldırıya Kınama16 Nisan 2017 Pazar 12:11
  • “Kuzey Kore Başarısız Bir Füze Denemesi Yaptı”16 Nisan 2017 Pazar 11:22
  • Çekya Mülteci Kabul Etmeyecek!16 Nisan 2017 Pazar 11:16
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Adnan Altıntaş Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Zühre ve Ersin Ertürk Kardeşlerimizin Bebeği Oldu
    Oğuz Bingöl Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim