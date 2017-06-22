ABD’de Havalimanında Polise Bıçaklı Saldırı

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Michigan eyaletindeki Bishop Uluslararası Havalimanı’nda bir polise bıçaklı saldırı düzenlendi.

Flint kentinde çarşamba günü meydana gelen olayda, boynuna bıçak darbesi alan polis memuru yaralanırken, saldırıyı düzenleyen kişi gözaltına alındı.

Amor Ftouhi adındaki zanlının Kanada’da yaşadığı tespit edildi ve Montreal’deki evinde arama yapıldı.

Euro News’ta yer alan habere göre, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olayı “terör saldırısı” olarak tanımladıklarını duyurdu:

“Bildiğimiz kadarıyla zanlı havalimanına girdi, ilk katta biraz zaman geçirdi. Elinde bir valiz vardı. Daha sonra bekleme salonuna geçti, orada da biraz durdu, bagajlarını oraya bıraktı ve ayrıldı. Sonra bıçağını çıkarttı ve polis memuru Neville’i boynundan bıçakladı.”

Olaydan dolayı havalimanı boşaltıldı ve uçuşlar bir süre askıya alındı. Flint kentindeki bazı resmi binaların çevresindeki güvenlik tedbirleri de arttırıldı.