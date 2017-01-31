ABD'de Havalimanında 5 Yaşındaki Çocuğa Kelepçe Takıldı

»Ana Sayfa»Dünya
31.01.2017 23:07
ABD'de Havalimanında 5 Yaşındaki Çocuğa Kelepçe Takıldı
Virginia'daki uluslararası havalimanında Amerikan ve İran vatandaşlığı bulunan 5 yaşında bir çocuğa ve aile üyelerine kelepçe takıldı.

ABD’nin Virginia eyaletinde bulunan Uluslararası Washington Dulles Havalimanı’nda 5 yaşında İranlı bir çocuğun saatlerce kelepçeli olarak tutulduğu ortaya çıktı.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde ABD polisinin, Amerikan ve İran vatandaşlığı bulunan 5 yaşında bir çocuğa kelepçe takarak saatlerce gözaltında tuttuğu belirtildi.

Haberlerde, annesi İran vatandaşı olan cocuğun ABD’nin Maryland eyaletinde doğduğu kaydedildi. Saatler süren gözaltının ardından serbest bırakılan aile üyelerinin yeniden bir araya geldiklerinde duygusal anlar yaşadığı ifade edildi.

Maryland Senatörü Chris Van Hollen tarafından gündeme getirilen konu, Beyaz Saray'ın günlük basın toplantısında da soruldu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, “Kişinin yaşından veya cinsiyetinden dolayı tehlike arzetmediğini düşünmek yanıltabilir.” dedi ve mültecilerin ülkeye giriş sürecini bu sebeple yavaşlattıklarını söyledi.

Öte yandan Sözcü Spicer, vize yasağı kararının Müslümanlara yönelik bir karar olmadığını savunarak, uygulamayı "katı bir güvenlik prosedürü" sözleriyle tanımladı.

Trump'ın göreve gelişinin ilk haftasında Irak, Suriye, İran, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklamasının ardından özellikle cuma ve cumartesi günü çok sayıda kişi havaalanlarında gözaltına alınmıştı.

AA

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