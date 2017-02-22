ABD'de Göçmenler İçin Cezaevi Sayısı Artırılıyor

ABD İç Güvenlik Bakanlığı cezaevlerinin sayısının artırılması konusunda karar aldı ve ilgili makama talimat verdi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın salı günü yayınladığı talimatnamede, göç yasalarını ihlal eden herkesin gözaltına alınabileceği de açıkça ifade ediliyor. Bakan John Kelly ayrıca ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) kuruluşuna 10 bin memur alınması ve cezaevlerinin sayısının artırılması konusunda da talimat verdi.

ABD İç Güvenlik Bakanı John Kelly'nin salı günü ilgili kurumlara gönderdiği talimatname ile oturma izni olmayan hüküm giymiş, işlediği bir suç nedeniyle hakkında dava açılan veya suçlu bulunan bütün göçmenlerin sınır dışı edilmesini istedi.

ABD'de yaklaşık 11 milyon kişinin oturma izni olmadığı, bunların yarısını Meksikalıların oluşturduğu tahmin ediliyor.

Başkan Trump seçim kampanyası sırasında suç işlemiş 3 milyon kadar kaçak göçmeni sınır dışı edeceği vaadinde bulunmuştu. Seçim kampanyası sırasında Cumhuriyetçilerin en önemli vaatlerinden biri kaçak göçle mücadele olmuştu.

Trump'ın 26 Ocak'ta imzaladığı kararnamenin ardından oturma izni olmayan yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.