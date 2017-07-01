ABD’de Gece Kulübüne Saldırı: En Az 17 Yaralı
ABD’de Arkansas eyaletinin Little Rock kentindeki bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.
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ABD’de Arkansas eyaletinin Little Rock kentindeki Polis Şefi Kentor Buckner, yerel basına yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde “Power Ultra Lounge” adlı gece kulübünde bulunan kişiler arasında çıkan tartışmadan sonra silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.
Emniyetten yapılan açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu olay yerinden kaçmaya çalışan 17 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, saldırının “terör bağlantılı” olduğunun sanılmadığı vurgulandı.
Kaynak: AA
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