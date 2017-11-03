ABD’de Çocuk Tacizinden Sabıkası Olanlara Farklı Pasaport

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen yıl kabul edilen bir yasa çerçevesinde kayıtlı çocuk istismarcılarının pasaportlarının iptal edileceğini açıkladı. Bakanlık, bu kişilerin “tanıtıcı bilgilerinin” yer alacağı yeni pasaport için başvuru yapabileceklerini belirtti.

Bu kişilere verilecek pasaportların arka kapağının iç kısmında, “Hamili, reşit olmayan birine karşı cinsel suç işlemekten hüküm giymiştir ve ABD hukuku uyarınca tacizcilere uygulanan kapsamındadır” uyarısı yer alacak.

Dışişleri Bakanlığı bu değişiklikten etkileneceklerin, ABD'den çıkışının engellemeyeceği ve pasaportlarının geçerliliğini etkilemeyeceğinin altını çizdi.

Ancak seyahat edilen ülkenin hukuku, yasaları ve düzenlemelerinin etkisi farklı olabilir. Birçok ülke hüküm giymiş suçluların, topraklarına girmesini zorlaştırıyor ya da yasaklıyor.

Dışişleri Bakanlığı, değişikliğin 1994’te New Jersey’de daha yedi yaşındayken, cinsel sabıkalı komşusu tarafından kaçırılıp öldürülen Megan Kanka’dan esinlendiğini de açıkladı.

Ailesinin başlattığı hukuk savaşı ile çıkarılan “Megan Kanunu” daha önce cinsel suçtan sabıkası bulunanların yaşadıkları yerlerin kayıt altına alınmasını ve açıklanmasını sağladı. Geçen yıl çıkarılan “Uluslararası Megan Kanunu” ile kapsamı genişletildi. Birçok ülke bu kanunu kendi hukuk sistemlerine adapte ederek çocuk taciziyle mücadele ediyor.

Kaynak: Voanews