ABD’de Cami Kundaklayan Saldırgana 30 Yıl Hapis
ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Fort Pierce’teki bir camiyi kundaklayan kişiye 30 yıl hapis cezası verildi.
AA’da yer alan habere göre, ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Fort Pierce’teki bir camiyi kundaklayan Joseph Michael Schreiber isimli saldırgan, 30 yıl hapis cezasına mahkûm edildi.
Florida mahkemesinde görülen davada hâkimin, Fort Pierce’teki İslâm Merkezi içinde bulunan camiyi kundaklayan 32 yaşındaki Schreiber’e, işlediği suçtan dolayı özür dilemesine rağmen, 30 yıl hapis ve 10 bin dolar para cezası verdiği bildirildi.
Bu arada, Schreiber’e verilen para cezasının arttırılabileceği ifade edildi.
Sabıka kaydı olan ve sosyal medyada İslâm karşıtı mesajlar paylaşan Schreiber, söz konusu camiyi ateşe vererek camide 100 bin dolar civarında maddî hasara yol açmıştı.
Etiketler: abd, florida, fort pierce, joseph michael schreiber, islamofobi
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