ABD’de Bir Haftada 600 Göçmen Gözaltına Alındı!

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu, son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 11 eyalette 600 göçmenin gözaltına alındığını bildirdi.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu yetkilileri, Los Angeles’ta yaklaşık 160 kişinin gözaltında olduğunu duyurdu.

Yetkiler ayrıca 200 kişinin de geçen hafta Georgia, Kuzey Carolina ve Güney Carolina’da gözaltına alındığını kaydetti.

Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Missouri ve Wisconsin eyaletlerinde ise 200 göçmenin daha gözaltına alındığı vurgulandı.

Yetkililer, New York şehrindeki operasyonların ise bir hafta önce planlandığını ve birkaç hafta önce planlanan ulusal çaptaki operasyonun bir parçası olduğunu söyledi. Bu operasyon kapsamında da 40 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Niçin Gözaltına Alındılar?

Operasyonların sâdece “suça karışmış yasa dışı göçmenlere” yönelik bir uygulama mı yoksa Donald Trump yönetiminin göçmenler ve vize uygulamaları konusundaki yeni politikalarının bir sonucu mu olduğu konusunda kesin bilgi verilmedi.

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, sosyal medyadaki açıklamasında operasyonları seçim kampanyası sırasında verdiği sözlerin tutulması olarak yorumladı. Ancak İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Gillian Christensen, olayın rutin operasyonlardan ibaret olduğunu öne sürdü.

Obama Döneminde 409 Bin 849 Göçmen Sınır Dışı Edildi

Barack Obama yönetiminde 2012 yılında 409 bin 849 “yasa dışı göçmen” ABD’den sınır dışı edilmişti. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu, 2015 yılında ülke genelinde sâdece bir haftada 2 binden fazla göçmenin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA