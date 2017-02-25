ABD’de Bir Cami Kundaklandı!
ABD’de, Hillsborough ilçesindeki itfaiyeden yapılan açıklamada, Florida’nın Tampa kentinde Yeni Tampa İslâm Derneği’nin bünyesinde bulunan camide dün kasıtlı olarak yangın çıkarıldığı belirtildi.
AA’da yer alan habere göre, açıklamada, yerel saatle 02.00’de müdahalede bulunulan yangının, caminin ibadet edilen bölümüne zarar verdiği kaydedildi.
Yangın çıktığında camide kimsenin bulunmamasının olası can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçtiği vurgulanan açıklamada, olay yerinden toplanan kanıtların yangının kasten çıkarıldığına işâret ettiği aktarıldı.
“Endişe Verici”
Yeni Tampa İslâm Derneği Sözcüsü Avukat Mustafa Ameen, olayın daha net anlaşılması için soruşturmanın sonuçlarını beklediklerini, toplumun kendileriyle dayanışma içinde olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.
ABD’nin en büyük İslâmî çatı kuruluşlarından Amerika-İslâm İlişkileri Konseyi’nin (CAIR) Florida şubesinin sözcüsü Wilfredo Amr Ruiz de toplumların “nefret suçu” gibi görünen bu olaya kurban gitmesinin endişe verici olduğunu açıkladı.
Orlando’daki Cami Saldırısı
Florida’nın Orlando kentindeki bir cami de eylül ayında kundaklanmıştı.
Camide 100 bin dolar civarında hasar oluşmuş, sabıka kaydı bulunan ve sosyal medyada İslâm karşıtı mesajlar paylaşan saldırgan Joseph Michael Schreiber’e 30 yıl hapis ve 10 bin dolar para cezası verilmişti.
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