ABD’de Askeri Uçak Düştü: 16 Ölü

ABD’nin Mississippi eyaletinin Delta bölgesindeki kazayla ilgili yerel medyaya açıklama yapan Leflore Şerifi Ricky Banks, C-130 tipi bir askeri nakliye uçağının Jackson’ın 135 kilometre kuzeyinde düştüğünü bildirdi.

Leflore idari bölgesinin Acil Durum Müdürü Fred Randle ise uçağın düştüğü bölgede 16 cesede ulaşıldığı bilgisini paylaştı.

Mississippi Acil Durum Yönetimi Ajansı Direktörü Lee Smithson da yerel medyaya yaptığı açıklamada, uçağın Jackson’ın kuzeyinde Leflore-Sunflower idari bölgesinin sınırında yoğun çalılık ve bitki örtüsü kaplı bir alanda düştüğünü ifade etti.

ABD'nin Mississippi eyaletinde askeri uçak düştü. Kazada 16 kişi hayatını kaybetti. pic.twitter.com/dzkLm3JqE0 — BBC Türkçe (@bbcturkce) 11 Temmuz 2017

Deniz piyadelerinin daha çok yakıt ve malzeme taşımak için kullandığı C-130 tipi uçaklar, Soğuk Savaş dönemindeki C-130 Herküllerin farklı bir türü olarak pervaneli ve 4 motorlu üretiliyor.

Kaynak: AA