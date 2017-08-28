ABD’de Artan Irkçılık ve Nefret Olayları Protesto Edildi

ABD’nin Chicago kentinde bulunan Federal Plaza’nın önünde başlayan ırkçılık ve nefret karşıtı gösteriye binden fazla kişi katıldı. Onlarca faklı grup temsilcisinin oluşturduğu kalabalığa hitap eden konuşmacılar, son dönemde artan ırkçılık ve nefret olaylarına dikkat çekti.

ABD’nin vazgeçilmez ilkelerinden olduğu söylenen “ifade özgürlüğünün” kişilere ırkçı söylemlerde bulunma hakkı vermediğini vurgulayan konuşmacılar, siyahların yanı sıra Müslüman ve diğer gruplara yönelik nefret eylemlerindeki artışın endişe verici boyutlara ulaştığının da altını çizdi.

Virginia’nın Charlottesville kentindeki olaylar sırasında hayatını kaybeden Heather Heyer’in de anıldığı program, kentteki Trump Tower önüne kadar gerçekleşen yürüyüşle devam etti.

“Müslümanların da hayatları önemlidir!”, “Irkçılığa karşı mücadele edeceğiz!” ve “Burada nefrete yer yok!” şeklinde pankartlar taşıyan göstericiler, yürüyüş boyunca “Ku Klux Klan’a (KKK), Trump’a ve ırkçı ABD’ye hayır!” ve “Nefret yok, korku da, Naziler hoş gelmediniz buraya!” şeklinde sloganlar attı.

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Chicago polisi de etkinlik süresince çevrede, yürüyüş güzergâhında ve Trump Tower önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: AA