ABD’de 5 Yaşındaki Çocuğu Kelepçelediler!
ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın nüfusunun çoğunluğunu müslümanların teşkil ettiği 7 ülkenin vatandaşlarına herhangi bir gerekçe gösterden 30 gün boyunca ABD’ye giriş yasağı getirmesi tartışılmaya devam ediyor.
NTV’de yer alan habere göre, Trump’ın yasağının son kurbanı ise 5 yaşındaki İran kökenli ABD vatandaşı bir çocuk oldu.
Annesi Sâkinleştirdi
Ailesiyle birlikte ABD’ye giriş yapmasına izin verilmeyen 5 yaşındaki çocuk başkent Washington’daki Dulles Hava Limanı’nda tam 5 saat kelepçeli tutuldu.
5 saat boyunca kelepçeli tutulan çocuk, serbest kaldıktan sonra annesi tarafından sâkinleştirildi. Annesi bir yandan çocuğunu öperken, diğer yandan gözyaşı döktü.
Annesi İranlı
Geçtiğimiz cumartesi günü Dulles Hava Limanı’nda gerçekleşen olayı Demokrat Senatör Chris Van Hollend gündeme getirdi.
Senatör Chris Van Hollend, 5 yaşındaki çocuğun Maryland doğumlu olduğunu ve annesinin İranlı olduğunu söyledi.
ABD’ye Tehdit Oluşturduğu İçin Kelepçelenmiş!
Olayla ilgili kendince açıklamalarda bulunan Beyaz Saray’ın sözcüsü Sean Spicer, 5 yaşındaki çocuğun ABD’ye tehdit oluşturduğu için kelepçelendiğini söyledi.
“Yaş ve cinsiyetinden dolayı birinin tehdit oluşturmayacağını varsaymak yanıltıcı ve yanlış.” diyen Spicer, “Birinin, sınırlarımızı aşarak, bize zarar verebileceği zamanı bilmiyoruz. Başkan bu an üzerinde beklemek istemiyor. Tüm olanaklarını kullanarak, mümkün olan en kısa zamanda ülkeyi korumayı ve güvenli hâle getirmeyi amaçlıyor.” şeklinde konuştu.
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