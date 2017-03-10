ABD'de 3 Eyalet Daha Vize Yasağını Yargıya Taşımaya Hazırlanıyor

»Ana Sayfa»Dünya
10.03.2017 03:48
ABD'de 3 Eyalet Daha Vize Yasağını Yargıya Taşımaya Hazırlanıyor
ABD Başkanı Trump'ın yeni vize düzenlemesi New York, Oregon ve Washington eyalet başsavcılıkları tarafından yargıya taşınacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan başkanlık kararnamesinin New YorkOregon ve Washington eyalet başsavcıları tarafından yargıya taşınacağı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer ise yeni düzenlemenin hukuki açıdan çok sağlam olduğundan emin olduklarını ifade etti.

Trump'ın yeni vize düzenlemesi aleyhine ilk davanın dün Hawaii eyalet başsavcılığı tarafından açılacağının belli olmasının ardından bugün de 3 eyalet daha vize yasağına karşı harekete geçti.

New York, Oregon ve Washington eyaletlerinin başsavcılıkları, Trump'ın yeni vize düzenlemesinin anayasal açıdan hala sorunlu olduğunu ve dava açacaklarını açıkladı. Washington Eyalet Başsavcısı Bob Ferguson, ilk vize yasağına karşı açtıkları (ve yürütmeyi durdurma kararı çıkan) davayı yenileyeceklerini ifade etti.

New York Başsavcısı Eric Schneiderman ve Oregon Başsavcısı Ellen Rosenblum da vize düzenlemesi aleyhinde dava açmaya hazırlandıklarını açıkladı.

Beyaz Saray kendinden emin

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer ise yeni düzenlemenin hukuki açıdan çok sağlam olduğundan emin olduklarını ve herhangi bir yasal sorunla karşılaşmayı ummadıklarını ifade etti.

Hawaii eyaletini temsil eden avukatlar dün, ABD Başkanı Donald Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına vize sınırlaması getiren düzenlemeyi durdurması için federal yargıca dilekçe vermeye hazırlandıklarını açıklamıştı. Eyalet avukatlarından Neal Katyal, Trump'ın vize sınırlamasını yargıya taşıyacaklarını belirterek, "Yeni getirilen vize sınırlamasının da bir önceki gibi anayasal sorunları var." demişti.

AA

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