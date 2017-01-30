ABD'de 16 Eyaletten Trump'a Kınama

ABD'de 16 eyaletin başsavcısı, Başkan Trump'ın 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan "anayasaya ve ABD değerlerine aykırı ve yasa dışı" kararnamesini kınadı.

ABD'de 16 eyaletin başsavcısı, 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan başkanlık kararnamesini kınayan ortak bildiri yayımladı.

Başsavcılar, Başkan Trump'ın bazı Müslüman ülkelerin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan "anayasaya ve ABD değerlerine aykırı ve yasa dışı" kararnamesini kınadı.

"ABD değerlerine aykırı ve yasa dışı kararnameyi kınıyoruz"

Bildiride, 130 milyondan fazla Amerikalı ve eyaletlerimizdeki yabancıların başsavcıları olarak, Başkan Trump'ın anayasaya ve ABD değerlerine aykırı ve yasa dışı kararnamesini kınıyoruz." denildi.

Ortak bildiride, dini özgürlüğün, ABD'nin temel bir ilkesi olduğu, her zamanda öyle olacağı ve hiçbir başkanın bu gerçeği değiştiremeyeceği ifade edildi.

Bildiride, New York, Washington D.C, California, Pennsylvania, Massachusetts, Hawaii, Virginia, Oregon, Connecticut, Vermont, Illinois, New Mexico, Iowa, Maine, Maryland ve Washington eyaletlerininin başsavcılarının imzası yer aldı.

4 eyalet mahkemesi daha Başkanlık kararnamesinin askıya adı

Bu arada, Başkanlık kararnamesini askıya alan ve havalimanlarında gözaltına alınanların sınır dışı edilmemesine karar veren federal mahkemelerin sayısı 5'e çıktı.

New York federal mahkemesinden sonra 4 eyalet mahkemesi daha 7 Müslüman ülkeden vatandaşların ABD'ye girişine 90 gün yasak getiren Başkanlık kararnamesini askıya aldı.

California, Virgina, Washington, Massachusetts eyaletlerindeki federal mahkemeler de ülkeye girişlerine sınırlama getirilen söz konusu ülkelerin vatandaşlarının ABD'de kalması yönünde karar aldı.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinden bir grup avukatın John F. Kennedy Havalimanı'nda gözaltına alınan iki Irak vatandaşının serbest bırakılması ve Trump'ın mülteci ve göçmenlere ilişkin kararının durdurulması için açtığı davanın ardından, New York'ta Federal Hakim Ann Donnelly, sınır dışı kararının "onarılmaz bir zarara" neden olabileceği gerekçesiyle ABD'ye girişlerine sınırlama getirilen ülkelerin vatandaşlarının geçici olarak ABD'de kalmasına karar vermişti.

AA