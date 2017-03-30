ABD’de 11 Günde 8 Kişi İdam Edilecek

»Ana Sayfa»Dünya
30.03.2017 15:50
ABD’de 11 Günde 8 Kişi İdam Edilecek
ABD’nin Arkansas eyaletinde nisan ayında 11 günde, 8 mahkûm idam edilecek.

ABD’de idam cezası ülke genelinde tartışma konusu olmaya devam ederken, Arkansas eyaletinde, nisan ayında 11 günde 8 mahkûmun idam edileceği duyuruldu.

AA’da yer alan habere göre, Pulaski County Temyiz Mahkemesi Hâkimi Wendell Griffen, 8’i gelecek ay infazı gerçekleştirilecek toplam 9 idam mahkûmunun, Vali Hutchinson ve Cezaevi Müdürü Wendy Kelly aleyhine infazların durdurulması için açtığı davayı reddetti.

17-27 Nisan Tarihleri Arasında

Arkansas Başsavcısı Leslie Rutledge, ülke genelinde ölüm cezalarının kademeli olarak düşüş gösterdiği bir dönemde, eyaletin idam mahkûmlarının infazına başlayacağını açıkladı.

17 Nisan-27 Nisan tarihlerinde 4 ayrı defa her defada iki mahkûm olmak üzere, toplam 8 kişinin infazı gerçekleştirilecek.

İlacın Kullanım Süresini Geçirmemek İçin...

Arkansas’ın Cumhuriyetçi Parti’li Valisi Asa Hutchinson geçen ay, üçlü protokolde kullanılan tartışmalı sakinleştirici “midazolam”ın devlet tarafından sağlanma süresinin sona ermesinden önce idamların yapılmasını istemişti.

ABD’de son yıllarda idamların infazı, “üçlü kokteyl” iğnesiyle gerçekleştiriliyor.

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