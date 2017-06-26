ABD Yüksek Mahkemesi Trump'ın Irkçı Yasasını Onayladı!

AFP haber ajansı, ABD Yüksek Mahkemesi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Müslüman ülkeye yönelik uyguladığı seyahat yasağının "kısmen uygulanmasına" izin verdiğini açıkladı.

KARARI TRUMP CEPHESİ ZAFER OLARAK KABUL ETTİ

Yüksek Mahkeme'nin kararı Trump cephesinde bir zafer olarak kabul edildi. Yüksek Mahkeme'nin vize yasağının kısmen uygulamaya geçmesine yönelik iznine rağmen, konuya ilişkin davanın mahkemece görüşüleceği ifade edildi.

IRAK LİSTEDEN ÇIKARILMIŞTI

Trump, başkanlık yarışını kazandıktan sonra ilk gündemlerden birisi olarak 7 ülkeye yönelik seyahat yasağını içeren bir taslak hazırlığına girişmişti. Düzenlemenin yargı tarafından durdurulmasının ardından tasarı tekrar hazırlanmış, Irak vize yasağı uygulanacak ülkeler arasından çıkarılmıştı.

YASAKLI ÜLKELER

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz aylarda Suriye, Yemen, İran, Libya, Sudan ve Somali'den gelen kişilere ilişkin bir seyahat yasağı koymuştu.

Trump'ın yasağı 90 gün boyunca söz konusu ülkelerden ABD'ye yönelik ziyaretlerde seyahat kısıtlamaları getirmeyi planlıyordu.