ABD Vize İşlemlerine Kısıtlı Olarak Yeniden Başladı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından Pazartesi günü yapılan açıklamada, "Türkiye'deki misyonumuzda yerel çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığına ilişkin Türk hükümetinden ilk etapta üst düzeyde güvence almış bulunuyoruz" denildi.

ABD, vize başvurularının yeniden başladığını duyurduğu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türk hükümetinden, yere çalışanlarımızın kendi resmi görevlerini yerine getirirken gözaltına alınmayacakları veya tutuklanmayacaklarına ilişkin güvence de alınmıştır."

"Bundan sonra Türk hükümeti bizim yerel bir çalışanımızı gözaltına alma ya da tutuklama niyetine ilişkin önceden Amerikan hükümetine bilgi vermeyi taahhüt etmiştir."