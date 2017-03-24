ABD, Vize Başvurularına “Sıkı Güvenlik İncelemesi” Getiriyor!
ABD merkezli New York Times gazetesinde yer alan ve bir diplomatik belgenin de paylaşıldığı haberde, Trump yönetiminin yeni vize rejimine ilişkin katı güvenlik prosedürlerinin detayları yer aldı.
Belgeye göre, ABD'nin Vize Muafiyet Programı kapsamındaki 38 ülke hariç, dünya genelindeki vize başvurularında başvuru sahiplerinin birçok kişisel bilgisi detaylı olarak incelenebilecek.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson imzasını taşıyan 15 Mart tarihli belgede, “ülkenin terör tehdidine karşı korunması için yabancı girişlerinin daha sıkı güvenlik tedbirleriyle kontrol altına alınması” amacına vurgu yapıldı.
Son 5 Yıldaki Sosyal Medya Kullanımı Sorulabilecek
Buna göre, vize başvurusu yapan adayların son 15 yıldaki seyahat geçmişi, ikamet ettiği adresler, çalıştığı iş yerleri ile son 5 yıldaki e-posta adresleri ile sosyal medya hesaplarıyla ilgili bilgiler sorulabilecek.
Vize başvurusu yapan kişilerin daha kapsamlı şekilde vize mülakatına alınması önerilen belgede, elçilik veya konsolosluklardaki yetkililerin “kimlerin ABD için tehdit olup olmadığına” karar vereceği ifade edildi.
6 Ülkeye Ekstra Güvenlik Prosedürü
Bunun yanı sıra İran, Suriye, Libya, Yemen, Somali ve Sudan’dan ABD’ye yapılacak vize başvurularında ise başvuru sahiplerinin bilgileri daha detaylı incelenirken, “daha önce IŞİD’in kontrol ettiği bir bölgede bulunup bulunmadıkları” da sorulacak.
Belgede daha önce IŞİD’in elindeki herhangi bir bölgede bulunan kişilerin tüm sosyal medya hesaplarının “zorunlu kontrole” tâbi olacağı ve bu kişilerin sosyal medya hesaplarında IŞİD ile ilgili paylaşım yapıp yapmadıklarının kontrol edileceği belirtildi.
Irak’a ayrı bir parantez açılan belgede, bu ülkenin Trump yönetiminin yeni vize düzenlemesinden muaf tutulduğu ancak özellikle daha önce IŞİD’in elinde olan bölgelerde bulunmuş Irak vatandaşlarının da aynı katı güvenlik prosedürlerine tâbi olacağı ve tüm sosyal medya hesaplarının kontrol edileceği kaydedildi.
Kaynak: AA
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