ABD, Vize Başvurularına “Sıkı Güvenlik İncelemesi” Getiriyor!

»Ana Sayfa»Dünya
24.03.2017 10:13
ABD, Vize Başvurularına “Sıkı Güvenlik İncelemesi” Getiriyor!
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın, geçen hafta tüm dünyadaki ABD diplomatik misyonlarına, vize başvurularında daha sıkı güvenlik incelemesi yapılması talimatını verdiği ortaya çıktı.

ABD merkezli New York Times gazetesinde yer alan ve bir diplomatik belgenin de paylaşıldığı haberde, Trump yönetiminin yeni vize rejimine ilişkin katı güvenlik prosedürlerinin detayları yer aldı.

Belgeye göre, ABD'nin Vize Muafiyet Programı kapsamındaki 38 ülke hariç, dünya genelindeki vize başvurularında başvuru sahiplerinin birçok kişisel bilgisi detaylı olarak incelenebilecek.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson imzasını taşıyan 15 Mart tarihli belgede, “ülkenin terör tehdidine karşı korunması için yabancı girişlerinin daha sıkı güvenlik tedbirleriyle kontrol altına alınması” amacına vurgu yapıldı.

Son 5 Yıldaki Sosyal Medya Kullanımı Sorulabilecek

Buna göre, vize başvurusu yapan adayların son 15 yıldaki seyahat geçmişi, ikamet ettiği adresler, çalıştığı iş yerleri ile son 5 yıldaki e-posta adresleri ile sosyal medya hesaplarıyla ilgili bilgiler sorulabilecek.

Vize başvurusu yapan kişilerin daha kapsamlı şekilde vize mülakatına alınması önerilen belgede, elçilik veya konsolosluklardaki yetkililerin “kimlerin ABD için tehdit olup olmadığına” karar vereceği ifade edildi.

6 Ülkeye Ekstra Güvenlik Prosedürü

Bunun yanı sıra İran, Suriye, Libya, Yemen, Somali ve Sudan’dan ABD’ye yapılacak vize başvurularında ise başvuru sahiplerinin bilgileri daha detaylı incelenirken, “daha önce IŞİD’in kontrol ettiği bir bölgede bulunup bulunmadıkları” da sorulacak.

Belgede daha önce IŞİD’in elindeki herhangi bir bölgede bulunan kişilerin tüm sosyal medya hesaplarının “zorunlu kontrole” tâbi olacağı ve bu kişilerin sosyal medya hesaplarında IŞİD ile ilgili paylaşım yapıp yapmadıklarının kontrol edileceği belirtildi.

Irak’a ayrı bir parantez açılan belgede, bu ülkenin Trump yönetiminin yeni vize düzenlemesinden muaf tutulduğu ancak özellikle daha önce IŞİD’in elinde olan bölgelerde bulunmuş Irak vatandaşlarının da aynı katı güvenlik prosedürlerine tâbi olacağı ve tüm sosyal medya hesaplarının kontrol edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Danimarka'da Başörtülülerin İşsizlik Maaşına Kesinti23 Mart 2017 Perşembe 16:47
  • Danimarka Sığınmacı Çocukları Sınırda Reddetmeyi Planlıyor23 Mart 2017 Perşembe 16:34
  • Daily Sabah’ın Avrupa Parlamentosu’nda Dağıtımı Yasaklandı23 Mart 2017 Perşembe 14:31
  • Kuzey Kore’nin Türkiye’deki Mal Varlığı Dondurulacak23 Mart 2017 Perşembe 12:16
  • Ukrayna’da Silah Deposunda Patlama: 20 Bin Kişi Tahliye Ediliyor23 Mart 2017 Perşembe 11:53
  • Londra’daki Saldırının Ardından 6 Adrese Baskın Düzenlendi!23 Mart 2017 Perşembe 11:40
  • Suriyeli Muhalifler: “IŞİD’in Bitmesi, Esed'in Gitmesiyle Mümkün Olacak”23 Mart 2017 Perşembe 10:46
  • 'ABD'nin Elektronik Cihaz Yasağı Ekonomik Misilleme' İddiası22 Mart 2017 Çarşamba 21:29
  • Londra'da Silahlı Saldırı: 4 Ölü22 Mart 2017 Çarşamba 21:24
  • 'Halep İçin Sivil Yürüyüş' Saraybosna'ya Ulaştı22 Mart 2017 Çarşamba 21:20
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Van'dan Cemalettin Elasan'ın Kız Kardeşi Vefat etti
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Çorum’dan Mustafa Kerim-Şerife Üngör Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    Bağcılar’dan Hamit Geçer Kardeşimizin Ablası Vefat Etti
    Van’dan Turgut Kul Kardeşimizin Babası Vefat Etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Basın - Osman Turhan
    Basın - Osman Turhan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim