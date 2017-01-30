ABD ve Suudi Arabistan 'Güvenli Bölgeler'de Anlaştı

»Ana Sayfa»Suudi Arabistan
30.01.2017 11:15
ABD ve Suudi Arabistan 'Güvenli Bölgeler'de Anlaştı
ABD Başkanı Trump ile Suudi Arabistan Kralı Selman "Suriye ve Yemen'de güvenli bölgeler oluşturulması" konusunda mutabık kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz arasındaki telefon görüşmesinde iki liderin, "Suriye ve Yemen'de güvenli bölgeler oluşturulması" konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ile Kral Selman arasındaki telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki uzun soluklu dostluğun ve stratejik ortaklığın altının çizildiği belirtildi.

Açıklamada, Trump'ın, Kral Selman'dan "Suriye ve Yemen'de güvenli bölgeler oluşturulmasını desteklemesini rica ettiği", Kral Selman'ın da buna katıldığı vurgulandı.

Aynı kapsamda iki liderin Suriye ve Yemen de dahil bölgedeki güvenlik sorunlarının aşılmasında birlikte hareket etme konusunda uzlaştıkları da not edildi.

Açıklamada, Trump ile Kral Selman'ın, "İran'la nükleer anlaşmanın dikkatli şekilde takibinin önemine ve İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerine" dikkati çektikleri vurgulandı. Kampanya döneminde İran'la nükleer anlaşmanın "çok kötü bir anlaşma olduğunu" dile getiren Trump'ın, bölgede "İran'ın rakibi" konumundaki Suudi Arabistan lideriyle ilk görüşmesinde bu konuda vurgu yapması dikkati çekti.

İki liderin görüşmesinde Trump ayrıca, Kral Selman'ın 2030 Ekonomik Programını desteklediğini dile getirerek, iki ülke arasındaki ekonomi ve enerji işbirliğinin güçlendirilmesi taahhüdünde bulundu.

Açıklamada, görüşmede Kral Selman'ın, "Ortadoğu'daki terörü yenme çabalarına öncülük etmesi" konusunda Trump'a yaptığı çağrının da ele alındığı bildirildi.

TRUMP-BİN ZAYİD GÖRÜŞMESİ

Beyaz Saray'dan yapılan diğer yazılı açıklamada da Trump ile Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid arasındaki telefon görüşmesinin detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

Trump'ın, bin Zayid ile görüşmesinde de "Bölgede yerlerinden edilen mülteciler için güvenli bölgeler oluşturulması konusunda desteğini rica ettiği" ve Veliaht Prensin de buna destek vereceğini ifade ettiği kaydedildi.

 

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