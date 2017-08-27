ABD ve Somali Ordusu 3’ü Çocuk 10 Sivili Katletti!

Somali’nin Aşağı Şabelle bölgesindeki Vali Yardımcısı Ali Nur Muhammed, ABD askerleri ve Somali ordusunun Beriri köyündeki çiftliklere ortak operasyon düzenlediğini duyurdu.

Operasyonda 3’ü çocuk olmak üzere 10 sivilin hayatını kaybettiğini söyleyen Ali Nur Muhammed, askerî yetkililerin ve hükûmet temsilcilerinin operasyon hakkında bilgi sahibi olmadığını öne sürdü.

Mepa News sitesinde yer alan habere göre, olayı “gerçek bir katliam” olarak tanımlayan Vali Yardımcısı, ABD’yi suçladı.

ABD’li yetkililer ise konuyu araştırdıklarını söyledi.