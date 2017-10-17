ABD ve PKK/PYD Rakka'yı Ele Geçirdi
PKK/PYD, ABD desteğiyle Suriye'nin Rakka ilinin kontrolünü IŞİD'ten aldı.
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PKK/PYD, IŞİD’in kontrolünde olan Rakka'nın tamamını ABD ile ortak gerçekleştirdiği saldırılarla ele geçirdi.
PKK/PYD, IŞİD ile geçen hafta anlaşmaya varmış, örgütün yerli savaşçıları ve ailelerinin kentten tahliye olmuştu.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PKK/PYD ve IŞİD'in yabancı savaşçıları bir süre daha kent merkezinde çatışmaya devam etti.
Çatışmalar, Stadyum ve Rakka Hastanesi çevresinde sürdü.
PKK/PYD'nin Rakka'nın kent merkezindeki ABD destekli saldırıları, 6 Haziran'da başlamıştı.
Suriye'nin kuzeyindeki Rakka, Ocak 2014'te IŞİD'in eline geçmişti.
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